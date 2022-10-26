За вбивство сусіда миколаївця засуджено до 10 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення Окружної прокуратури міста Миколаєва місцевого жителя засуджено до 10 років ув’язнення за умисне вбивство товариша (ч. 1 ст. 115 КК України).

У судовому засіданні прокурор довів, що 2 квітня 2022 року біля під’їзду будинку № 82 по вул. Космонавтів у м. Миколаєві, обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, у ході конфлікту з сусідом наніс останньому удар ножем у шию. Внаслідок цього чоловік помер на місці злочину.

Зв’язок між отриманим пораненням і смертю чоловіка підтвердив і висновок судово-медичної експертизи.

До вступу вироку в законну силу громадянин перебуватиме під вартою.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Миколаївська обласна прокуратура