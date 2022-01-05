За зловживання зі збитками майже на мільйон гривень судитимуть підполковника ЗСУ

Білоцерківською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Центрального регіону до суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього заступника командира з тилу військової частини ЗСУ за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 2. ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у 2019 році підполковник вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів про поставлення комерційним підприємством продуктів харчування до військової частини. Але фактично ці продукти до військової частини не постачалися. Таким чином державі завдано майже 900 тис грн збитків.

Досудове розслідування здійснювалося Головним слідчим управлінням ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Центрального регіону