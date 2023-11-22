Замість отримання «роботи в інтернеті» прикарпатка збагатила шахраїв на 194 тисячі гривень

35-річна потерпіла хотіла “підзаробити” в мережі, а натомість натрапила на аферистів.

У аферу із «легкого» заробітку потрапила мешканка Івано-Франківська. Відомо, що потерпіла знайшла інформацію в соціальній мережі «Телеграм» про додатковий дохід онлайн. Їй пропонували бронювати готельні номери та ставити вподобайки. За таку роботу аферисти обіцяли чималу винагороду.

Довірлива заявниця виконала всі вказівки. Коли ж прийшов час для оплати, шахраї сказали, що кошти необхідно виводити. А для цього потрібно внести свої кошти. Жінка кількома платіжками скинула шахраям понад 193 000 гривень. Однак, залишилась ні з чим.

Ознаки шахрайських пропозицій роботи:

– досвід не потрібен;

– будь-хто може подати заявку;

– вільний графік;

– простота виконання завдань/замовлень;

– потрібно вкласти власні кошти.

Щоб вберегти свої гроші, варто дотримуватись таких основних порад:

– не вкладайте власні гроші за роботу в інтернеті. У більшості випадків це пропозиції від шахраїв;

– будьте уважними до легких заробітків;

– не сплачуйте жодних послуг, щоб оформитися на роботу в ту чи іншу організацію.

Не дайте себе ошукати!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини