Замість отримання «роботи в інтернеті» прикарпатка збагатила шахраїв на 194 тисячі гривень
35-річна потерпіла хотіла “підзаробити” в мережі, а натомість натрапила на аферистів.
У аферу із «легкого» заробітку потрапила мешканка Івано-Франківська. Відомо, що потерпіла знайшла інформацію в соціальній мережі «Телеграм» про додатковий дохід онлайн. Їй пропонували бронювати готельні номери та ставити вподобайки. За таку роботу аферисти обіцяли чималу винагороду.
Довірлива заявниця виконала всі вказівки. Коли ж прийшов час для оплати, шахраї сказали, що кошти необхідно виводити. А для цього потрібно внести свої кошти. Жінка кількома платіжками скинула шахраям понад 193 000 гривень. Однак, залишилась ні з чим.
Ознаки шахрайських пропозицій роботи:
– досвід не потрібен;
– будь-хто може подати заявку;
– вільний графік;
– простота виконання завдань/замовлень;
– потрібно вкласти власні кошти.
Щоб вберегти свої гроші, варто дотримуватись таких основних порад:
– не вкладайте власні гроші за роботу в інтернеті. У більшості випадків це пропозиції від шахраїв;
– будьте уважними до легких заробітків;
– не сплачуйте жодних послуг, щоб оформитися на роботу в ту чи іншу організацію.
Не дайте себе ошукати!
Сектор комунікації поліції Івано-ФранківщиниTweet