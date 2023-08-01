Замість виправдувального вироку розбійник отримав 10 з половиною років ув’язнення

За принципової позиції прокурорів Чернівецької обласної прокуратури Чернівецький апеляційний суд скасував вирок Сторожинецького районного суду, яким пособника розбійного нападу на пенсіонерку (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 187 КК України) було виправдано, а ще двом обвинуваченим у вказаному розбої було змінено кваліфікацію інкримінованого правопорушення (з ч. 4 ст. 187 на ч. 3 ст. 187 КК України), внаслідок чого призначено м’якші покарання у виді 8 та 7 років позбавлення волі.

Апеляційний суд погодився з доводами сторони обвинувачення та ухвалив новий вирок відповідного до якого пособника визнано винним та засуджено до 10 років 6 місяців позбавлення волі, а ще двох учасників злочинної групи засуджено до 9 та 10 років позбавлення волі.

За даними слідства, у вересні 2016 року, 39-річний буковинець перебуваючи у місцях позбавлення волі, сприяв вчиненню розбійного нападу на 60-річну жительку села Годилів Чернівецької області. За його рекомендаціями двоє жителів Одещини, спільно з іншими особами матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, проникли до приватного домоволодіння потерпілої та застосовуючи фізичне насильство заволоділи її майном майже на 300 тис. грн.

Суд зобов’язав чоловіків відшкодувати громадянці майже 400 тис. грн матеріальної та моральної шкоди.

Крім того, за клопотанням прокурора у дохід держави (на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України) стягнуто понад 200 тис. грн. сплаченої одним із підсудних застави.

Чернівецька обласна прокуратура