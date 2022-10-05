Заступника гендиректора харківського підприємства підозрюють у незаконному зайнятті землі біля об‘єкта енергетики

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру заступнику генерального директора одного з ТОВ за фактом самовільного зайняття земельної ділянки в охоронній зоні (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

За даними слідства, у 2021 році заступник гендиректора харківського ТОВ самовільно зайняв земельну ділянку в охоронній зоні об’єкта енергетики та здійснив реконструцію магазину на відстані менш ніж 20 метрів від електричної мережі.

Крім того, жодного рішення про передачу вказаної земельної ділянки у власність або в оренду у підозрюваного не було.

Вказаними діями чоловік порушив чинне законодавство, а саме п. 5 «Правил охорони електричних мереж», ЗУ «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», положення Земельного кодексу України щодо обмеження у використанні земельних ділянок охоронних зон електричних мереж.

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура