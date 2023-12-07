Засуджено хмельничанку, яка за хабар хотіла уникнути кримінальної відповідальності
За публічного обвинувачення Окружної прокуратури міста Хмельницького судом визнано винною 33-річну хмельничанку у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).
Її засуджено до 4 років позбавлення волі.
У травні минулого року жінка пропонувала 1 000 доларів США слідчій, щоб та «закрила очі» на вчинену нею крадіжку.
Правоохоронниця відмовилась і повідомила про інцидент керівництву.
Передачу частини обіцяного хабара у розмірі 2 000 грн задокументували працівники Хмельницького райуправління поліції та затримали зловмисницю.
Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратуриTweet