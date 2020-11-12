Затримано чоловіка, який скоїв розбійний напад на столичних Нивках

Киянин із кримінальним минулим, пригрозив дівчині ножем, а після забрав у неї сумку та мобільний телефон і втік. За скоєне йому загрожує до семи років ув’язнення.

До чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про скоєння розбійного нападу на дівчину на вулиці Ружинській. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції та оперативні співробітники задля розкриття злочину.

Як розповів начальник відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Ігор Леус, правоохоронці відпрацювали місце події, провели огляд та опитали потерпілу:

«Дівчина розповіла нам, що ввечері вона поверталась додому, як раптом до неї підійшов незнайомець. Чоловік під погрозою ножа забрав у потерпілої сумку і мобільний телефон. Після отриманої інформації ми швидко встановили прикмети ймовірного підозрюваного, передали опис нападника поліцейським патрулям. Вже через годину розбійника затримали неподалік від місця скоєння злочину».

Ним виявився раніше судимий 31-річний киянин. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 10 фігуранту повідомлено про підозру та суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Києва