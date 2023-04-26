Затримано підозрюваного у розбійному нападі та вбивстві, який 10 років переховувався від слідства

Оперативники поліції Вінниччини розшукали підозрюваного, який перебував у розшуку за вчинення навмисного вбивства та розбійного нападу. Затриманому загрожує до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За словами заступника начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Олександра Остроглядова, злочини 48-річний затриманий вчинив 1 вересня 2013 року в селі Куна Гайсинського району. Зловмисник обдурив 79-річну жінку, що в нього зламався автомобіль і попросився до неї переночувати поки його полагодять. Він зв’язав пенсіонерку скотчем, почав її жорстоко бити та вимагати гроші. Забравши у потерпілої усі її заощадження, а це близько 1000 гривень, розбійник втік і залишив жінку помирати. Через три дні її тіло знайшли сусіди.

Проведена на місці злочину робота оперативників, слідчих та криміналістів дала змогу відразу довести причетність до злочину 48-річного уродженця Тернопільської області. Розуміючи що його шукають, зловмисник втік з області та почав переховуватись від правоохоронців.

Згодом йому заочно повідомили про підозру та оголосили у розшук.

Усі ці роки оперативники Вінниччини шукали підозрюваного, але він постійно змінював місця проживання, представлявся вигадами анкетними даними, користувався чужим документам, зокрема, і паспортам.

25 квітня зловмисника затримали у м. Івано-Франківськ. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі клопотатимуть у суді щодо обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Дії затриманого кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України – п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (Розбій).

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Вінницька обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Вінницької області