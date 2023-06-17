Затримано правоохоронця, який у Сумах схилив до статевих стосунків неповнолітню

Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю, який схилив до статевих стосунків неповнолітню у Сумах 14 червня.

У межах досудового розслідування зʼясовуються всі обставини інциденту з неповнолітньою.

За попередньою інформацією, 15-річна дівчина у мережі Інтернет познайомилася із чоловіком та вирішила з ним зустрітись. На побачення у середмісті Сум чоловік привів друга. Потім, вони утрьох вирішили прогулятися в одній з лісосмуг, де згодом й відбувся статевий контакт.

Як встановили працівники Бюро, чоловіки є співробітниками правоохоронного органу з Полтави. Вони приїхали до Сум на навчання в один з вишів.

Наразі одного фігуранта затримано та повідомлено про підозру за фактом статевих зносин з неповнолітньою (ч. 1 ст. 155 КК України). Також встановлюється причетність іншого правоохоронця до злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Сумська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань