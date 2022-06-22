Завербованого ФСБ полковника СБУ засудили за держзраду. До злочину його спонукав батько – генерал-майор з Криму

Шевченківський районний суд Чернівців виніс вирок у справі по обвинуваченню у державній зраді уродженця Євпаторії, громадянина України Данила Розумовського, який працював консультантом-експертом 2 відділу 4 управління Ситуаційного центру забезпечення кіберзахисту Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 1 квітня.

Суд визнав Розумовського винним у злочині за ст. 28 ч. 2, ст. 111 ч. 1 КК України та призначив йому узгоджене сторонами покарання — 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах України на строк 3 роки.

Полковника СБУ звільнили від відбуття позбавлення волі з трирічним іспитовий строком і покладенням обов’язків.

Як зазначено у матеріалах справи, батько обвинуваченого, уродженець с. Черемушки Інзенського району Ульянівської області Російської Федерації, постійно проживає на території міста Євпаторія Автономної Республіки Крим, до 2012 року обіймав посаду начальника пожежної безпеки МНС України в АР Крим, на сьогодні — військовий пенсіонер, має звання генерал-майор, має широке коло знайомств із представниками «правоохоронних органів» та «спеціальних служб» на тимчасово окупованій території АР Крим, зокрема із працівниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

Протягом 2014-2019 років, після анексії та тимчасової окупації Криму, батько неодноразово просив сина змінити місце свого постійного проживання з Києва на тимчасово окуповану територію Криму. На застереження обвинуваченого щодо його безпечного переїзду та подальшого проживання в Криму, враховуючи статус учасника бойових дій, одержаний в АТО у Донецькій та Луганській областях, а також його службу в СБУ, батько запевнив сина, що його безпека буде повністю забезпечена, ураховуючи надійні зв’язки генерал-майора в органах ФСБ РФ.

У березні 2014 року обвинувачений, перебуваючи у Києві, під час телефонної розмови із батьком, отримав від нього пряму пропозицію переїхати для постійного проживання та роботи на тимчасово окуповану територію АР Крим. Він запевнив, що вирішення всіх проблемних питань, пов’язаних із перебуванням сина у Криму візьме на себе його близький приятель і на той час — радник Президента РФ з координації діяльності федеральних органів виконавчої влади, направленої на розвиток євразійської інтеграції в рамках Митного союзу і Єдиного економічного простору Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан.

Обвинувачений відповів, що розгляне пропозицію тільки, якщо звільниться зі служби в СБУ, а також у разі гарантування йому трудової зайнятості на території АР Крим.

У квітні 2014 року обвинувачений прибув на півострів на запрошення батька та зустрівся із представником ФСБ. Той запевнив його у реальності переїзду до окупованого Криму, а також можливості працевлаштування на службу в Федеральну службу контролю за наркотиками по АР Крим. Для цього необхідно було передати свою автобіографію та дипломи про вищу освіту. Чоловіки обмінялися емейлами для листування. 11 квітня обвинувачений відправив документи.

5 травня 2014 року співробітник СБУ направив на електронну поштову скриньку «[email protected]» інформацію щодо попереднього вивчення ним співробітника ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України, а також надав для передачі представникам ФСБ РФ його повні анкетні відомості, послужний список, напрямки роботи його підрозділу, та загальну його характеристику. Окрім того, у цьому листі обвинувачений пообіцяв підготувати співробітникам ФСБ РФ перелік народних депутатів України, відомості щодо яких можуть бути використані на шкоду суверенітету, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

При наступній зустрічі у Криму військовий пенсіонер показав сину паспорт громадянина РФ, виданий 22.10.2014 «відділом Управління Федеральної міграційної служби Росії по Республіці Крим в Сакському районі», який, зі слів чоловіка, отриманий без особистої присутності сина, чим підтверджується його вага й авторитет серед органів окупаційної влади РФ у тимчасово окупованому Криму, зокрема в «Управлінні Федеральної міграційної служби Росії по Республіці Крим».

Після призначення обвинуваченого у лютому 2018 року на посаду консультанта-експерта 2 відділу 4 управління Ситуаційного центру забезпечення кіберзахисту Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України, батько продовжив активно наполягати на переїзді сина до окупованого півострова.

У квітні 2019-го обвинувачений, перебуваючи у Києві, розмістив на електронній поштовій скриньці текстовий файл «Раб.txt», в якому містився повний перелік особового складу ДКІБ СБ України, із зазначенням повних установчих відомостей всього керівництва Департаменту, номерів операторів мобільного зв’язку, якими користувалися співробітники, а також адреси розташування підрозділів ДКІБ СБ України у Києві. Для використання цієї інформації чоловік через батька передав представниками ФСБ РФ пароль від поштової скриньки.

З грудня 2021 по січень 2022 на виконання вказівки ФСБ батько запропонував сину продовжити оперативний контакт із працівниками вказаної спецслужби РФ.

Співробітники ФСБ РФ планували використати можливості обвинуваченого шляхом надання недостовірної інформації (дезінформації) до підрозділів СБ України, в першу чергу до Департаменту контррозвідки, що призвело б до протидії хибним загрозам національній безпеці України.

13 березня, перебуваючи у Чернівцях, обвинуваченому подзвонив батько, і вчергове запропонував сину співпрацювати з ФСБ РФ.

Того ж дня протиправну діяльність співробітника СБУ викрили.