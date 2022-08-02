Жінку, яка вибила око поліцейському, засуджено до 7,5 років позбавлення волі

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області визнав громадянка винною у заподіянні працівнику поліції тяжкого тілесного ушкодження.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 19 липня.

У жовтні 2017-го у місті Жмеринка Вінницької області працівники поліції прибули на виклик, що на вулиці чоловік б’є жінку. На очах правоохоронців громадянин завдав декілька ударів по обличчю своїй співмешканці, а побачивши, що під’їхали працівники поліції, припинив свої дії. Патрульні підійшли до громадян, щоб з’ясувати ситуацію і впевнитись, що жінці нічого не загрожує. Натомість громадяни почали агресивно і нецензурно лаятися на адресу поліцейських, відмовляючись надавати будь-які пояснення.

Чоловік почав шарпати працівника поліції за формений одяг, відтак троє охоронців застосували наділи йому на руки кайданки. Недавно побита жінка у стані алкогольного сп’яніння почала розмахувати ногами та руками, намагаючись вдарити когось із працівників поліції. Тому їй на руки також одягли кайданки. Протестуючи, громадянка вивільнила праву руку з кайданок та лівою рукою, на якій кріпився наручник, замахнулася в обличчя співробітника поліції, спричинивши йому тілесні ушкодження у виді гематоми лівого ока. Далі вона наблизилась до іншого працівника поліції, який утримував лежачи на землі її знайомого та перебував у нахиленому положенні, та завдала йому ногою один удар в обличчя, заподіявши травму лівого ока, рвану рану нижньої повіки і надбровної дуги. Внаслідок цього другий поліцейський втратив зір.

Суд кваліфікував дії обвинуваченої за ч.2 ст.345 ККУ як умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень, у зв’язку з виконанням службових обов’язків та за ч.3 ст.345 ККУ, тобто умисне заподіяння правоохоронцю тяжкого тілесного ушкодження, у зв’язку із виконанням цим працівником службових обов’язків.

Обвинувачена в суді відмовилася давати показання. Однак у дебатах просила суд врахувати, що вдарила ненавмисно, бо вважає неприпустимою вседозволеність працівників поліції. Сказала, що готова нести будь-яке покарання, однак хвилюється за свою малолітню дочку та попросила вибачення у потерпілого. Такі пояснення суд розцінює як часткове визнання вини у. Після чого вони поїхали до районної лікарні.

До обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої суд відносить скоєння злочину в стані алкогольного сп`яніння.

Водночас суд вважає, що жінка не розкаялася, оскільки шкоду потерпілому не відшкодувала. І сам потерпілий просив сувору міру покарання в місцях позбавлення волі. Із пояснень потерпілого втративши зір на одне око, він не може більше працювати в поліції і не може ніде працевлаштуватися.

Громадянку засудили до 7 років і 6 місяців позбавлення волі. Крім того, з неї стягується близько 17 тисяч гривень матеріальної шкоди на лікування постраждалого і 100 тисяч гривень моральної шкоди.