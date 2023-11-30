Жодного факту контрабанди зброї військового зразка з України до ЄС не виявлено

Водночас цьогоріч в середині держави з незаконного обігу поліцейські вилучили понад 4,7 тис. одиниць вогнепальної зброї. Про це начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції України повідомив сьогодні, 30 листопада, на брифінгу у «Медіацентр Україна».

За словами Вадима Дзюбинського, росія систематично поширює фейкові новини про нібито витік з України вогнепальної зброї до європейських країн.

«Ми постійно співпрацюємо з правоохоронними органами майже всіх європейських держав, а також міжнародними організаціями, які займаються питанням протидії незаконному обігу зброї. Жодної інформації щодо контрабанди вогнепальної зброї з України до Європейського Союзу до нас не надходило».

Він також додав, що для недопущення такого виду правопорушень в Україні планується створити міжнародний інформаційний центр, до якого увійдуть представники поліції країн ЄС. На базі центру правоохоронці зможуть оперативно обмінюватися інформацією не лише щодо нелегального обігу зброї, а й отримувати інформацію про переміщення легальної зброї.

Водночас начальник Департаменту наголосив, що боротьба щодо незаконного обігу зброї в середині держави є одним з пріоритетних напрямків роботи Нацполіції:

«Ми розуміємо, з якими ризиками ми можемо стикнутися після закінчення війни, після нашої перемоги. Ми розуміємо, що якийсь відсоток, якась кількість вогнепальної зброї, яка перебуває зараз в державі, може перейти в незаконний обіг. Тому поліцейські систематично проводяться заходи превентивного характеру. Лише цього року з незаконного обігу вилучено 4 793 одиниць вогнепальної зброї, з них майже 1,5 тисячі – це автоматична зброя, близько 1000 одиниць – короткоствольної, а також 16 тисяч гранат».

Він додав, що один з методів протидії незаконному обігу зброї – це робота блокпостів:

«Упродовж цього року викрито 887 осіб, які намагалися незаконно перевезти зброю з однієї території на іншу. Вилучено 374 одиниці зброї, 2,5 тисячі гранат, майже 200 тисяч набоїв, тобто це та зброя, яка потрапляє із зони бойових дій і на територію, де таких дій не ведеться. Хочу одразу запевнити, що серед цієї зброї немає зброї, наданої нашими партнерами. Це зброя в більшості трофейна або зброя, яка залишена окупантами після деокупації території».

Водночас поліція розпочала понад 5 тисяч кримінальних проваджень щодо незаконного обігу зброї, 3 756 особам вже оголошено підозри, 3 200 кримінальних проваджень направлені до суду для розгляду та прийняття рішення.

«Ще одна з проблем, з якою стикнулися правоохоронні органи в Україні, – це схрони, в яких зберігається зброя. Більшість з них готувалися диверсійно – розвідувальними групами, ще до повномасштабного вторгнення. Лише цього року поліцейські виявили 113 таких схронів на території всієї держави. Вся ця зброя, після проведення всіх експертиз, передається Збройним силам України для використання на полі бою».

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Департамент комунікації Національної поліції України