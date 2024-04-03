Житель Полтавського району продавав військовозобов’язаним посвідчення громадської організації

Полтавська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Полтавського району, якому інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, чоловік продавав військовозобов’язаним громадянам службові посвідчення однієї з громадських організацій України.

Охочим придбати такі посвідчення він надавав поради: які документи необхідні для оформлення та навіть, в якому одязі фотографуватися. У подальшому – як пред’являти посвідчення представникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, щоб ввести їх в оману й уникнути мобілізаційних заходів.

Зовні посвідчення були схожими на справжні, які мають працівники одного з правоохоронних органів. Ціна «документа» становила 50 тис. грн.

Затримали підозрюваного після передачі виготовленого посвідчення клієнту.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Управлінням СБУ в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури