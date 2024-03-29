Жителька Могилів-Подільщини вдарила батька сокирою по голові

27 березня слідчі поліції за процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури направили до суду матеріали кримінального провадження відносно 30-річної жінки, яка 15 лютого сокирою завдала тяжких тілесних ушкоджень своєму 60-річному батькові.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачена та потерпілий спільно вживали спиртні напої за місцем мешкання, й обоє перебували напідпитку. Між ними виник конфлікт, під час якого жінка вдарила сокирою батькова по голові.

Правоохоронці повідомили зловмисниці про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За вчинене жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області