Жителя Городні затримали за завдання тяжких тілесних ушкоджень своєму знайомому

Оперативники Чернігівського райуправління поліції затримали чоловіка, який під дією алкоголю двічі вдарив ножем в стегно 32-річного знайомого. Зловмисника поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Поліцейські встановили, що два приятелі разом пиячили та посварилися. 39-річний чоловік вхопився за ножа і двічі вдарив ним свого товариша, пошкодивши йому стегнову артерію. Потерпілого госпіталізували.

3 місця події поліцейські вилучили ніж та інші речові докази. Підозрюваного затримано y порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області