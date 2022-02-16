Зловмисницю, яка отруїла на смерть та обібрала двох відпочивальників, засудили на 15 років

Голопристанський районний суд Херсонської області засудив жінку до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за розбійний напад і умисне вбивство двох осіб.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 8 лютого.

13 липня 2018-го у місті Скадовська жінка обвинувачена познайомилась із громадянином Німеччини, який приїхав на відпочинок до моря. Пізно ввечері вона пройшла з чоловіком у його готельний номер і таємно долила у стаканчик з алкоголем медичний препарат — клозапін. Іноземець спочатку втратив свідомість, а потім і помер на місці від отруєння. Гостя забрала 2000 гривень і iPhone 8. Наступного ранку товариш потерпілого, також іноземець, очікував його до сніданку, а коли той не вийшов, то заглянув у готельний номер і побачив на ліжку труп в нижній білизні.

Численні свідки підтвердили, що вечір перед смертю обвинувачений проводив з цією жінкою. На недопалках з готельного номеру виявлено клітини, які за генетичними ознаками співпадають з обвинуваченою.

На відеозапису з камери спостереження готелю «Адмірал» видно, як сходами піднімаються вгору чоловік та жінка, зовні схожа на обвинувачену, вдягнена в світлу блузу, брюки, світлі кросівки, в руках тримає сумку світлого кольору, а через декий час жінка спускається сама, в руках тримаючи пляшку.

Знайшовся таксист, який після цих подій о 4 ночі віз обвинувачену з незнайомим чоловіком зі Скадовська до Каховки.

Через три дні ця жінка аналогічно отруїла українця в готелі Залізного порту. Їй вдалося забрати у потерпілого 10 тисяч гривень, мобілку, а також золотий ланцюжок з хрестиком і перстень з червоним каменем. Всього на суму до 30 тисяч гривень.

Слідчі відшукали дівчину, якій обвинувачена на ринку в Каховці продала перстень і хрестик. Ювелірні вироби потім вилучили із ломбарду.

Про обвинувачену відомо, що вона 1981 року народження, має на утриманні неповнолітніх дітей, з середньою освітою, офіційно не працюює.

У суді жінка визнала вину частково, але відмовилася від дачі показань. У судових дебатах та в останньому слові вона не погодилася з обвинуваченням, заявила, що не мала умислу на вбивство та розбій, вважає, що відсутні докази її причатності до цих злочинів.

Суд критично ставиться до такої позиції і вважає доведеним умисел на розбій та непрямий умисел на вбивство потерпілих з корисливою метою під час розбійного нападу на них.

Суд погоджується, що мав місце розбій, тобто напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, та умисне вбивство з корисливих мотивів

Злочини щодо обох потерпілих скоєно з незначним проміжком часу, з різницею в 3 дні. Обвинувачена в обох випадках познайомилася з потерпілими на відпочинку в курортних місцях. Після знайомства перебувала спільно з потерпілими в їх готельних номерах, вживала з ними алкогольні напої. Обидва потерпілі виявлені мертвими, смерть обох настала від дії одного й того ж лікарського засобу — клозапіну, який продається тільки за рецептом. Дія препарату полягає у пригніченні центральної нервової системи, а алкоголь посилює дію такого препарату. Викрадені речі потерпілих (мобільні телефони, золоті прикраси, гроші) в подальшому були виявлені у обвинуваченої під час обшуку за місцем її проживання та в особи, якій обвинувачена збула крадене.

Суд вважає, що жінка, додаючи лікарський засіб в алкоголь, з метою приведення потерпілих до несвідомого стану, що мало полегшити заволодіння майном останніх, усвідомлювала небезпечний характер своїх дій і передбачала наслідки і хоча не бажала, але свідомо допускала небезпеку для життя та здоров’я потерпілих, в тому числі, настання смерті потерпілого від лікарського засобу при взаємодії з алкогольними напоями. Застосування до потерпілих без їх згоди лікарського засобу, що призвело до смерті, суд розцінює як насильство, небезпечне для життя або здоров’я, поєднане із заподіянням смерті потерпілим.