Звинувачену у хабарництві львівську чиновницю відправили під нічний домашній арешт

Директорці львівського комунального підприємства “Архітектурно-будівельний нагляд” Наталії Юзич, яку затримали 21 січня за підозрою в отримання хабара, Галицький районний суд Львова продовжив термін запобіжного заходу до 21 квітня, але дещо послабив його умови. Замість цілодобового домашнього арешту, на якому упродовж двох місяців перебувала чиновниця, їй призначено нічний домашній арешт, тобто вдома вона повинна перебувати лише з 22.00 до 6.00.

Раніше підозрювана через свого адвоката уже оскаржувала рішення слідчого судді про цілодобовий арешт в Львівському апеляційному суді. В апеляції чиновниця, яка мешкає у приміському селі Бережани, зокрема, вказувала на те, що через цілодобовий арешт не може відвідувати матір похилого віку, якій виповнилось 85 років і яка проживає у місті Львові. Крім того, Наталія Юзич стверджувала, що її стан здоров’я також незадовільний, оскільки після затримання вона пережила гіпертонічний криз, але, перебуваючи на цілодобовому домашньому арешті, не має можливості пройти обстеження та здати аналізи.

Львівський апеляційний суд такі аргументи підозрюваної визнав недостатніми, тож до 21 березня, відповідно до рішення слідчого судді, Наталія Юзич перебувала на “карантині”, суворішому, ніж у теперішній “червоній зоні”.

Як свідчать опублікована в реєстрі судових рішень ухвала суду, слідчий суддя Галицького районного суду вважає, що стороною обвинувачення в повному обсязі доведена можливість перешкоджання Наталією Юзич встановленню істини у справі.

“Слідчим суддею об’єктивно припускається можливість знищення, спотворення або приховування речових доказів, які можуть мати істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Суд оцінює наявність ризику можливості переховування підозрюваного від суду як цілком ймовірний. Оскільки, у разі визнання виною, у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років. Ризик такого великого покарання може спонукати підозрювану до втечі, з метою уникнення правосуддя та відповідальності за вчинене.

Крім того, слідчий суддя погоджується з існуванням ризику незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, зокрема, на працівників Львівського комунального підприємства «Архітектурно-будівельний нагляд» Львівської міської ради та на інших працівників Львівської міської ради”, – сказано в мотиваційній частині судового рішення.

19 березня Галицький районний суд розглянув клопотання прокуратури про продовження терміну запобіжного затримання у вигляді цілодобового домашнього арешту. Але, очевидно, за два місяці, які минули від часу затримання чиновниці, ризики її впливу на свідків стали значно меншими. Суд цього разу виніс ухвалу про “нічний” арешт.

Нагадаємо, що Наталію Юзич підозрюють в отриманні 500 доларів хабара за узаконення самовільно реконструйованих будівель у центрі Львова. Поліцейські затримали керівницю комунального підприємства після отримання грошей. На час проведення розслідування за рішенням суду чиновницю відсторонили від роботи. // Діло