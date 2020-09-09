Гид покупателя: как отличить серебряное кольцо от украшения из белого золота

Украшения из драгоценного металла вот уже тысячи лет считаются важным дополнением наряда. Для их изготовления используются разные драгоценные металлы. Каждый из них обладает своими преимуществами и характеристиками.

Но все же иногда потребителям сложно определить происхождение изделия так как например, серебряное кольцо внешне очень похоже на украшение из белого золота.

Если украшения приобретаются в фирменных ювелирных магазинах, то проблем не будет никаких, консультанты быстро помогут найти заинтересовавшие потребителей аксессуары. Эксперты компании Mono рассказывают, как отличить украшения изготовленные из разных металлов.

Как отличить серебро от белого золота?

Если эти два металла сверху покрыты родием (такое часто встречается), то отличить их визуально просто невозможно. Они даже блестят одинаково. Но все же есть некоторые моменты, которые помогут отличить изделия друг от друга:

Ценовая политика отличается. Золото всегда дороже серебра.

Одинаковые по размеру аксессуары весят по-разному. Кольца из серебра всегда будут легче.

Если украшения без родиевого покрытия, то есть несколько других способов. При взгляде на серебро можно разглядеть матовую поверхность, на золоте увидите легкую желтизну. Важно помнить еще и то, что серебряные вещи быстрее темнеют от воздействия окружающих факторов. К тому же украшения из разных металлов оставляют разные оттиски на поверхности.

Понятно, что это были лишь непрямые хитрости, которые помогут в выборе. Не стоит в домашних условиях проверять драгоценные металлы на подлинность. Ведь потом ювелиры не смогут восстановить внешний вид аксессуаров.

Чтобы не сомневаться в подлинности серебра или золота, эксперты компании советуют:

Приобретайте украшения только в специализированных ювелирных магазинах, которые могут предоставить сертификаты качества.

Внимательно осмотрите бирку, на которой должна быть указана проба. Золото чаще всего имеет 585 или 750 пробу, серебро 925. Эти же цифры должны быть видны на самом изделии.

Будьте предельно внимательными, обращайте внимание на детали и тогда выбор будет осознанным и безупречным.