Как контроль расхода топлива на предприятии может повысить его конкурентноспособность

Дороговизна топлива и проблемы с его поставками заставляют владельцев предприятий с большим парком автомобилей уделять пристальное внимание вопросам его экономии. Современные технические средства позволяют организовать такой контроль несколькими способами. Между собой они отличаются и стоимостью внедрения, и точностью данных мониторинга.

О наиболее распространенных из них рассказывают эксперты компании Ukrevro.

Использование CAN-шины и штатного датчика уровня бензина

Самый простой способ. Использует данные, которые передаются на бортовой компьютер с потенциометрического датчика, установленного в баке, через CAN-шину. Защита от постороннего вмешательства реализована посредством бесконтактных считывателей. При этом CAN-шина способна собирать данные со многих датчиков, осуществляя мониторинг таких данных, как давление масла, обороты двигателя или температура охлаждающей жидкости.

Основной недостаток такой системы контроля — недостаточно высокая точность: штатный датчик имеет «слепые» зоны, расположенные в верхней/нижней части бака. В результате погрешность измерений может достигать 10-15%, что усложняет отслеживание хищений горючего.

Повышение точности достигается при использовании нескольких методов контроля, отмечают специалисты из “Укревроком“.

Использование расходомера

Этот датчик, в отличие от штатного потенциометрического, устанавливается вне бака, встраиваясь в топливную магистраль. Поэтому геометрия бака на точность его показаний никак не влияет. А погрешность на уровне не более 3% практически исключает возможность хищения горючего. Расходомер — датчик проточного типа, данные бортовому компьютеру передаются через интерфейсный выход.

Главным минусом однокамерных расходомеров является их высокая стоимость, монтаж тоже обходится недешево. Еще одним недостатком считается невозможность отследить, сколько топлива в бак недозаправили. А если водитель смонтирует врезку перед расходомером, если он установлен на обратке, то сможет через нее сливать горючее.

Датчик уровня топлива емкостного типа

Он устанавливается в бак и позволяет фиксировать любые изменения уровня топлива, как при заправках, так и при сливах. Погрешность примерно на том же уровне, как и у расходомера, порядка 3%. Интерфейс с бортовым компьютером обеспечивает соединение либо через аналоговый, либо через цифровой порт.

ДУТ обеспечивает отслеживание любых несанкционированных действий типа микросливов или неполных заправок. Поскольку датчик представляет собой установленный вертикально зонд, если авто стоит под наклоном, его показания могут быть искажены.

Ультразвуковой датчик

Крепится ко дну бака снаружи, не требует сверления отверстий. Обладает хорошей точностью (погрешность до 2.5%), но искажает показания при вибрациях и наклонах, плюс стоит примерно вдвое дороже емкостных аналогов.

Принимать решение, какой способ контроля лучше, можно и самим, но для более предсказуемого эффекта специалисты компании Укревроком рекомендуют делать это после консультаций с профессионалами, которые предоставляют комплексные услуги по монтажу и обслуживанию таких систем. Во многом, от эффективности управления парком автомобилей зависит и конкурентоспособность.