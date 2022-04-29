Киян закликали не використовувати власний транспорт через брак пального

Потреби армії та захисників у паливі – у пріорітеті, містяни можуть використовувати громадський транспорт.

Влада Києва закликала мешканців столиці не пересуватися власним транспортом без нагальної потреби. Це повʼязано з браком палива, повідомили на сторінці КМДА в Facebook. Місто має інші пріорітети забезпечення пальним – це потреби армії та наших захисників.

«Кияни, якщо ви повернулися у столицю, будь ласка, за можливості користуйтеся громадським транспортом. Ті, хто перебуває у безпечних місцях, будь ласка, зачекайте із поверненням», – наголосив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він додав, що в місті нема проблем з громадським транспортом – працює 62 автобусних, 16 трамвайних маршрутів і 25 – тролейбусних. Також їздить метро.