Не все кредиты плохие: какие кредитные концепции важно объяснять детям

Научиться экономить, по-видимому, является наиболее важным элементом финансового образования детей, по крайней мере, с раннего возраста. Конечно, это правильное направление в воспитании, ведь эта привычка остается на всю жизнь, и легче всего ее развить в молодом возрасте.

Однако не будем забывать, что в зрелом возрасте наступает момент, когда мы сталкиваемся с необходимостью брать различные виды кредитов. Наши будущие финансовые решения и их последствия будут зависеть от нашего отношения к ним или уровня знаний о них, отмечают эксперты Yelo bank kredit.

Важнейшие понятия, связанные с кредитом

Не стоит утверждать, что все кредиты плохие и ненужные. Благодаря кредиту мы удовлетворяем свои потребности за счет заемных средств (которых у нас обычно нет) для их реализации. Но заимствование стоит денег. Прежде чем объяснять ребенку, что такое плохой кредит, а что хороший, стоит познакомить его со следующими понятиями:

Номинальная процентная ставка — указывает размер процентов, например 10% годовых. Это означает, что через год мы заплатим дополнительно 100 за взятые в долг 1000.

Комиссия — обычно это разовая комиссия, размер которой указывается в кредитном договоре. В контракте также указывается деятельность, за которую взимается комиссия, например, комиссия за заключение контракта.

Страховка — дополнительная плата, включенная в общую стоимость кредита, благодаря которой мы покупаем защиту в случае, например, невозможности погасить кредит в случае потери работы. Затем в течение определенного периода времени взносы по кредиту погашаются страховщиком.

Фактическая процентная ставка (APRC) — процентная ставка по кредиту, которая включает не только проценты, но и другие расходы по кредиту, например комиссию или страховку.

Краткосрочная ссуда — ссуда, обычно предоставляемая на короткий срок компаниями, не являющимися банками. Такие ссуды выдаются без проверки на кредитоспособность и обычно обходятся нам гораздо дороже, чем банковская ссуда.

Кредитоспособность — учреждение, которое предоставляет нам ссуду, проверяет и исследует нашу способность погасить ссуду со всеми расходами в течение указанного периода.

Плохой кредит, хороший кредит

Какие аргументы можно использовать, чтобы объяснить ребенку разницу между плохой и хорошей кредитной историей?

Кредит плох, когда:

— мы заключаем его, не зная его общей стоимости, т.е. не зная, сколько нужно будет вернуть;

— тратим его на прихоти и сомнительные нужды;

— мы принимаем его в учреждение, которое мы не знаем и которое не вызывает у нас доверия;

— рассрочка по кредиту превышает наши финансовые возможности и является тяжелым бременем для бюджета.

Примерами таких ссуд являются, например, ссуды до зарплаты, ссуды на телевидение, праздники, роскошные автомобили.

Хорошая ссуда — это такая ссуда, с помощью которой мы покупаем предметы или навыки, которые помогают нам в учебе или работе, благодаря которым мы можем развиваться и увеличивать шансы зарабатывать больше. Это также кредит, по которому мы знаем, обо всех понесенных расходах и принимаем их, и ежемесячный платеж не является для нас слишком тяжелым бременем. Хорошая кредитоспособность — это еще и то, что мы понимаем все положения заключенного договора.

Пример хорошей ссуды — ипотека, процентная ставка по которой невысока, но она позволяет купить квартиру, тем самым удовлетворяя одну из основных и важных потребностей молодого человека. Другой пример хорошей ссуды — это, например, ссуда на покупку ноутбука для работы.

Понимание правил, по которым банки или другие учреждения предоставляют ссуды, и способность оценить, не станет ли потенциальный кредит финансовым бременем для нас, чрезвычайно важны и необходимы для финансового образования молодежи.