Рада провалила законопроєкт про спрощення переведення сільгоспземель в ділянку для будівництва

Верховна Рада провалила скандальний “земельний” закон про спрощення процедури зміни цільового призначення для будівництва житла та інфраструктури.

Верховна Рада України на засіданні 23 лютого провалила у першому читанні проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури зміни цільового призначення земельних ділянок.

За основу проголосували лише 187 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

Депутати пропонували спростити процедуру зміни цільового призначення земельних ділянок під будівництво без розроблення документації із землеустрою. А також планували дозволити Кабміну без судового рішення примусово вилучати/ відчужувати земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об’єктів критичної інфраструктури.

За словами нардепа фракції “Голос” Ярослава Железняка, “відмовилися повертати на повторне перше читання (191) та навіть повернути суб’єкту законодавчої ініціативи (201)”.

За інформацією джерел LB.ua у Верховній Раді України, “спустили обидва проєкти з Офісу президента, це ініціатива заступника керівника Ростислава Шурми”, – сказав один з нардепів фракції “Слуга народу”.

Перший проєкт закону був “спрямований на спрощення процедури зміни цільового призначення земельних ділянок, віднесених до категорії земель сільськогосподарського призначення на вид цільового призначення в межах категорії земель житлової та громадської забудови або категорії земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення задля швидкої реалізації проєктів з будівництва житлових будинків, об’єктів промисловості та інфраструктури”, – написано у пояснювальній записці.

Проєктом пропонували внести зміни до Земельного кодексу України та передбачити, що зміна цільового призначення сформованих земельних ділянок віднесених до категорії земель сільськогосподарського призначення на вид цільового призначення в межах категорії земель житлової та громадської забудови або категорії земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення здійснюється:

за ініціативою власника такої земельної ділянки, а земельних ділянок державної та комунальної власності за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, який здійснює розпорядження відповідною земельною ділянкою;

без розроблення документації із землеустрою;

без дотримання вимог абзацу першого частини третьої статті 20 Земельного кодексу України;

без дотримання правил співвідношення між видом цільового призначення земельної ділянки та видом функціонального призначення території, визначеним відповідною містобудівною документацією, за умови що розміщення на земельній ділянці відповідних об’єктів не призведе до порушення обмежень у використанні земель (у тому числі у сфері забудови), вимог нормативно-правових актів, будівельних норм та інших нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством.

Після цього нардепи зняли з порядку денного другий проєкт закону про спрощення процедури примусового вилучення/ відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об’єктів критичної інфраструктури. Однак, за словами співрозмовника у фракції “Слуга народу”, його “планують розглянути у найближчі дні”.

У пояснювальній записці до проєкту нагадується, що “внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, на сьогодні значна кількість об’єктів критичної інфраструктури зруйновано або зазнали ушкоджень різного ступеня.Тому необхідним є встановлення особливостей регулювання земельних відносин щодо примусового земельних ділянок, інших з мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об’єктів критичної інфраструктури I та ІІ категорії критичності”.

Проєктом пропонують, щоб Кабінет міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що формує державну політику у відповідній сфері та є уповноваженим органом державної влади, відповідальним за сектор (підсектор) критичної інфраструктури, приймав рішення про примусове вилучення, відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, будь-якої форми власності, зміну цільового призначення земельної ділянки та передачу земельної ділянки у постійне користування державному підприємству, установі або організації для будівництва або реконструкції об’єктів критичної інфраструктури I та ІІ категорії критичності.

Нагадаємо, ВР ухвалила зміни до земельного законодавства на період воєнного стану.