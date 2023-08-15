РФ погрожує Молдові погіршенням відносин через висилку дипломатів. Президент Санду відповіла

Міністерство закордонних справ Росії почало погрожувати Молдові після того, як Кишинів вислав дипломатів країни-агресора.

МЗС РФ назвало скорочення кількості співробітників посольства Росії в Молдові “недружнім кроком, який матиме наслідки для відносин між країнами”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

При цьому у відомстві поскаржилися, що через такий крок співробітники посольства не зможуть надавати “належні обсяги та терміни надання консульських послуг”.

Президент Молдови Майя Санду різко відреагувала на такий випад Росії.

“Я впевнена, що співробітників посольства Росії достатньо для надання якісних послуг. Загалом наші відносини з Росією різко погіршилися після того, як Росія напала на Україну та вбиває невинних людей, руйнує міста та села в Україні”, – наголосила глава держави.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Росія розміщує шпигунське обладнання на будівлі свого посольства в Кишиневі. Влада країни підтвердила ці чутки.

Після цього Молдова вимагала від Росії скоротити 45 співробітників посольства.

Вчора, 14 серпня, країну залишили 22 дипломати та 23 представники технічного персоналу дипломатичного представництва РФ.