Торгівля на крові: Угорщина шантажує Україну, Туреччина висуває вимоги для вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Туреччина продовжить виступати проти приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО, якщо ці країни й надалі підтримуватимуть Робочу партію Курдистану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

«Ми не торгуємося, і це не є елементом політичного торгу. Ми зайняли чітку позицію. Вона полягає в тому, що (Фінляндія та Швеція – ред.) мають повністю припинити співпрацю з терористичними організаціями та скасувати обмеження на постачання продукції оборонної промисловості до Туреччини», — наголосив Чавушоглу.

При цьому він додав, що Туреччина не виступає проти розширення Альянсу, а, навпаки, підтримує політику «відкритих» дверей.

«Але ми виступаємо проти тих країн, які підтримують терористів», — резюмував Чавушоглу