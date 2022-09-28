Діаспора з Чикаго закупила для військових України 100 пікапів (фото)

Благодійна організація «Help Heroes of Ukraine» закупила 100 пікапів для потреб Збройних Сил України.

4 автомобілів спільно з Львівською обласною військовою адміністрацією (ОВА) вже передали захисникам України.

«Help Heroes of Ukraine» заснована українцями з Чикаго на початку повномасштабної війни.

«Швидке транспортування життєво необхідне українським героям. Це надзвичайно важливий аспект ведення успішних бойових дій. Особливістю пікапів є покращена прохідність, а також можливість евакуації поранених з передової», – йдеться в дописі.

Як повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, загальна вартість сотні закуплених автомобілів становить мільйон доларів.

Їх відправлятимуть поступово, адже автівки зі США в Україну перевозять спершу морем, а тоді суходолом – це триває до чотирьох тижнів.

Максим Козицький нагадав, що благодійна організація «Help Heroes of Ukraine» підписала меморандум про співпрацю зі ЗСУ та МВС, тож працює через офіційні запити й має ліцензію.

Вона дозволяє купувати й експортувати товари подвійного призначення зі Сполучених Штатів в Україну.

«За цей час допомогли землякам на 15 мільйонів доларів – придбали бронежилети й шоломи, оптичні прилади й військове спорядження, автомобілі та дрони. Екіпірували близько 10 тисяч українських захисників!», – написав Козицький.

Благодійна організація «Help Heroes of Ukraine» подякувала за співпрацю очільнику Львівської ОВА, а також усім благодійникам зі США.

У відповідь Козицький висловив подяку «Help Heroes of Ukraine» за щоденну роботу та вагому допомогу українцям, а також українській діаспорі у США, Канаді та в інших куточках світу. // Мілітарний