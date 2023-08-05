Експерти попереджають про небезпеку використання сервісу «BaiRBIE.me» для генерація фото у вигляді ляльки Барбі

На тлі успіху голлівудського фільму «Барбі» у світі набула величезної популярності мобільний та веб-додаток BaiRBIE.me, який за допомогою нейромережі обробляє надіслану користувачем портретну фотографію, перетворюючи її на зображення Барбі чи Кена.

У п’ятницю, 4 серпня, Штаб інформаційних та кібернетичних сил Армії Чехії попередив мешканців про потенційну небезпеку, яку представляє цей додаток.

Програма працює безкоштовно, але щоб отримати фото без водяного знака потрібно заплатити $2. Під час створення знімка користувача просять завантажити портретну фотографію, а також вказати адресу електронної пошти.

Однак сервіс не відповідає європейському стандарту зберігання персональних даних GDPR, тому неясно, де зберігається і як у майбутньому буде використана зібрана інформація, зазначає сайт vinegret.cz.

«Проблема полягає в тому, що коли ви завантажуєте свої фотографії у додаток, ви тим самим годуєте штучний інтелект. Ми не знаємо, який саме ІІ, але, швидше за все, він не один. Треба думати, що подібні інструменти множаться з єдиною метою – отримати якнайбільше фотографій, щоб потім продати бази даних тому, хто більше заплатить.

Перше, що робить програму, це запитує вас, ким ви хочете стати – Барбі чи Кеном. Потім потрібно вибрати колір волосся, колір шкіри та расу, хоча останнє необов’язково. Зрозуміло, доведеться також завантажити фотографію. І, перш ніж закінчити, необхідно ввести свою електронну адресу. На сайті повідомляється, що електронна пошта потрібна «для відправки готового знімка», але в поштову скриньку нічого не прийде – завантаження йде прямо зі сторінки. Вони просто хочуть отримати вашу фотографію, прив’язану до електронної пошти, для подальшого зіставлення з іншою базою даних.

Використовуючи сервіс, ви погоджуєтесь на жахливі умови контракту. Наприклад, у них зазначено, що автори зможуть робити з вашою фотографією та отриманими даними все, що захочуть, і ви не матимете права на жодну компенсацію. Базу отриманих фотографій можуть продати порноділкам, для генерації порнографічних роликів.

Вони також кажуть, що не гарантують того, що фото, що скачується, не заражене вірусами. Сьогодні завантажуються тільки зображення у форматі PNG, але в майбутньому не можна виключати, що одного разу не буде завантажено який-небудь заражений файл, що виконає ваш комп’ютер, та наразить на небезпеку», – йдеться в статті, яку чеське відомство рекомендувало прочитати.

Про потенційну небезпеку «BaiRBIE» та аналогічні сервіси заявило також Управління національної безпеки Словаччини. За даними відомства, вони можуть запитувати доступ до фотокамери, місцезнаходження та інших функцій смартфона.

«Різка популярність програми BaiRBIE.me і подібних до нього в черговий раз показала, що користувачі діють імпульсивно і не замислюються про наслідки. Завдяки манії, викликаній фільмом про Барбі, люди масово використовують непотрібні їм сервіси та надають їм доступ, наприклад, до історії платежів.

Завдяки, здавалося б, безневинному проведенню часу, ви також можете надати творцям додатків доступ до вашої камери, даних про ваше місцезнаходження, даних про те, якими соціальними мережами ви користуєтеся або точні технічні характеристики вашого смартфона.

Сайт та додатки bairbie.me не відповідає вимогам до захисту даних, встановленим регламентом GDPR. Тому неясно, що його творці будуть робити із зібраними даними. Тому ми рекомендуємо уникати використання подібних програм, оскільки навіть безневинна забава може згодом стати можливим ключем до ваших персональних даних або грошей.

Компанія Mattel, що володіє брендом Barbie, вже відреагувала на потенційно небезпечні програми. Вона дистанціювалася від них, пояснивши, що не всі продукти, що створені за мотивами популярної ляльки, є офіційними. Неофіційні програми можуть не пройти перевірку і бути використані проти користувачів», – йдеться у повідомленні словацького відомства.