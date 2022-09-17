Гід покупця: чохол для ноутбука, рюкзак чи сумка – що використовувати?

Купити чохол чи сумку для ноутбука здається простою справою – просто вибираєш те, що до вподоби. Але, якщо ви ще не помітили, існує три типи сумок для ноутбуків — рюкзаки, чохли та сумки — і всі вони служать різним цілям. Зрештою виявляється що ви купуєте не те, і наступне, що ви робите – шукаєте щось інше, яким справді можете скористатися.



Експерти компанії MacInCase, яка займається продажем гаджетів і аксесуарів для продукції фірми Apple, розповідають про декілька пунктів, які допоможуть вибрати правильні сумку чи чохол для ноутбука на прикладі аксесуарів для MacBook Pro, що легко застосувати у відношенні моделей ноутбуків інших виробників.

Які бувають типи сумок для ноутбуків

Перш ніж йти далі, слід розуміти різні типи сумок для ноутбуків і їх вигляд. Ми підсумували це в таблиці.

Рюкзак Чохол Сумка Повсякденний рюкзак із спеціальним відділенням для ноутбука, кишенями для зарядних пристроїв і аксесуарів Тонкі мішечки з неопрену або матеріалу EVA на блискавках. Зазвичай вони не мають додаткових кишень для зарядних пристроїв і аксесуарів. Зазвичай виготовляється з тих самих матеріалів, що й рюкзак, але має форму сумки та має ручку та/або ремінь для перенесення та додаткові кишені.

1. Оцініть свій профіль використання

Сумки для ноутбуків вирішують дві проблеми: вони захищають ноутбук і полегшують його перенесення. Запитайте себе:

Скільки ви подорожуєте?

Який основний вид транспорту?

Де ви проводите найбільше часу?

Дайте відповіді на ці запитання, і ви дізнаєтеся, наскільки легкою, надійною, зручною, довговічною та стильною має бути ваша сумка.

2. Легкість переноски

Уявіть, що ви багато переміщуєтесь пішки, але купуєте чохол для ноутбука. Він не має ручки для перенесення. Ви повинні весь час тримати його руками, щоб переконатися, що ваш комп’ютер у безпеці.

В такій ситуації сумку має бути легко пересувати (або носити).

Ходіть з рюкзаком, якщо ви ходите пішки і часто користуєтеся громадським транспортом. Він захистить ноутбук завдяки спеціальному відділенню та легко ляже на ваші плечі.

Купіть чохол для ноутбука, якщо ваші піші переміщення мінімальні або лише в приміщенні. Він захистить ноутбук від пилу та дрібних подряпин/потертостей, деякі моделі мають протиударні властивості, також він простий у використанні.

Отримайте сумку для ноутбука, якщо ви рідко пересуваєтеся з одного місця на інше або маєте приватний транспорт. Це додасть солідності та зручності носіння рюкзака (з ручкою для перенесення та плечовим ременем).

3. Подбайте про якість і довговічність

Коли ви купуєте чохол чи сумку для ноутбука, забезпечення її високої якості та довговічності має бути одним із головних пріоритетів. Якість і довговічність сумки залежить від її матеріалу і швів. Рюкзаки та сумки для ноутбуків виготовлені з нейлону та поліестеру, а для чохлів використовуються неопрен та EVA.

Шкіряні сумки, є відносно міцнішими, довговічнішими та водонепроникними. Суть полягає в тому, щоб перевірити акуратність швів і хороші відгуки покупців. Застібки-блискавки більшості дешевих сумок зазвичай розпадаються через пару місяців використання.

Тому купувати у відомих брендів – гарна ідея. Хоча це коштуватиме вам більше, але сумка прослужить довше.

4. Без компромісів щодо захисту

Головне завдання будь-якої сумки для ноутбука – забезпечити безпеку пристрою. Знову ж таки, зверніться до свого профілю використання, щоб зрозуміти, яка сумка буде для вас найбезпечнішою.

Наприклад, вам потрібен рюкзак замість чохла, якщо ви боїтеся впустити свій ноутбук (можливо, через те, що ви носите багато речей або ваше місце занадто людне).

Ви також можете розглянути, чи сумка водонепроникна чи ні, особливо якщо ви багато їздите на роботу і можете потрапити під дощ.

Забезпечити захист вашого ноутбука за допомогою добре укріплених відділень — це одне, а переконатися, що ваше плече не зламається, піднімаючи незручну сумку для ноутбука — інше. Рюкзаки, чохли та сумки для ноутбуків мають різний рівень комфорту.

Рюкзаки на першому місці, оскільки вони зазвичай мають лямки з поролону та сітчастої тканини, що є дуже зручною комбінацією. Ваші плечі не відчувають ваги, і його легко нести, не замислюючись. Але в офісі та при переважному пересуванні в авто, кращий вибір це чохол або сумка з ручкою

Знову ж таки, виберіть те, що найкраще підходить для вашого профілю використання.

5. Чи потрібні вам якісь особливі функції?

Ноутбук — це не єдине, що вам доведеться носити з собою в сумці. Залежно від того, що вам потрібно, вам, можливо, доведеться взяти з собою додаткові аксесуари (наприклад, зарядні пристрої, зовнішні миші, клавіатури, трекпади, графічні планшети, кабелі, накопичувачі тощо).

Занадто мінімальний обсяг може бути небезпечним, оскільки ви ніколи не знаєте, коли вам знадобиться периферійний пристрій.

Ідея полягає в тому, щоб подумати про потенційні функції, які вам іноді можуть знадобитися, і спробувати знайти сумку, яка їх має.

6. Підберіть це до свого дизайну та стилю

Сумки доповнюють ваш образ. Міцна, професійна або модна: виберіть ту, яка відповідає вашому стилю. Більшість наявних на ринку сумок виглядають професійно (мінімальні та темного кольору), оскільки, здається, вони підходять майже до всіх випадків.

Корисність не повинна бути єдиною причиною вибору сумки для ноутбука. Тому що тоді у вас може бути сумка, яка не підійде під ваш одяг чи подію. З цієї причини деякі користувачі купують різні сумки для різних настроїв або подій.

І це непогана ідея. Якщо ви вирішите взяти з собою кілька сумок, наприклад мати один рюкзак для подорожей і один чохол, коли ви вдома, ви зможете краще адаптуватися до різних обставин.

Будуть речі, з якими вам доведеться піти на компроміс, і це добре. Ідея полягає в тому, щоб знайти правильний баланс, який задовольнить ваші основні потреби: такий аксесуар має бути легко носити, він повинен захищати ваш ноутбук і відповідати вашому стилю.