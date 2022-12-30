«Ми не обирали війну»: Залужний звернувся до українців напередодні Нового року та Різдва (відео)

За словами, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, українці не обирали війну, проте прийняли бій. Крім того, на думку генерала, ці свята мають “присмак сліз та колір крові”.

Про це він виголосив у своєму зверненні до Нового року та Різдва.

“Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. На наших плечах і плечах наших рідних — важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові”, — сказав Залужний.

Він запевнив, що українцям вистачить сил здолати ворога, адже у боротьбі народжується нація: “Хай вас, рідні, береже Господь!”, — додав Головнокомандувач.

Він побажав, аби перемога нашої держави стала початком її розквіту та і кінцем для Росії.

Водночас Залужний привітав зі святами всіх, хто в строю, хто зараз утримує українські позиції, а також рідних і близьких наших захисників і захисниць.

“Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, — з Новим Роком і Різдвом Христовим!”, — наголосив Залужний.

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