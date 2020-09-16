На Буковиі жінка виграла суд у банку, який хотів стягнути з неї 65 тисяч гривень боргу

В Україні часто бувають випадки, коли позичальник погашає борг, але банк зараховує ці кошти на сплату відсотків, хоча мав би спрямовувати на погашення самого кредиту. А в підсумку борг клієнта перед банком лише зростає.

Жителька Заставнівського району у 2012 році уклала кредитний договір з ПАТ «ПриватБанк», який надав їй кредит у сумі 8 тисяч гривень. У 2019 році банк подав позов до суду, в якому просить стягнути з позичальниці заборгованість – 65 тисяч гривень, адже вважає, що вона порушила кредитні зобов`язання. Буковинка звернулася до Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, пише ІА АСС з посиланням на пресслужбу центру.

Жінка не заперечує факту підписання анкети-заяви з банком, але не погоджується із пред`явленими їй борговими зобов`язаннями, нарахованими за умовами кредитування, які фактично їй не роз`яснили. Вона вважає, що кредит погашений повністю, а вимоги позивача є безпідставними, так як вона сумлінно сплатила борг, який був вказаний у кредитному договорі (48 496 гривень).

Справою зайнявся адвокат Віктор Явіц. Він пояснив, що позикодавець має право на одержання від позичальника відсотків від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом (частина перша, ст. 1048 ЦК України). Розмір і порядок одержання відсотків встановлені у договорі. Якщо у ньому не встановлено розміру відсотків, він визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін відсотки виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

«За статтею 1049 згаданого Кодексу позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у тій же сумі або речі, визначені родовими ознаками, у тій же кількості, такого ж роду і такої ж якості, які йому передав позикодавець) у строк та в порядку, що встановлені договором. Договір позики вважається укладеним із моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками», – розповідає Віктор Явіц.

Адвокат вважає, що оскільки у заяві-анкеті, яку заповнила жителька Заставнівщини, відсутні умови договору про сплату відсотків, пені і штрафу, то на неї не може бути покладений обов’язок по сплаті цієї частини визначеної позивачем кредитної заборгованості.

Віктор Явіц подав до суду відзив на позовну заяву, в якому зазначив, що позовні вимоги ПАТ «ПриватБанк» є необґрунтованими та не доведеними, а також такими, що суперечать нормам чинного законодавства. Адже документи, які додано до матеріалів цивільної справи не містять доказів, що підтверджують факт ознайомлення відповідачки з умовами кредитування, на які посилається у своєму позові позивач, через підписання анкети – заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг.

Таким чином, оскільки розмір та сплату відсотків сторони не погодили, всі кошти, які жінка сплачувала банку, списувались з її карткового рахунку та зараховувались на сплату відсотків, а банк мав спрямовувати їх на погашення самого кредиту.

Розглянувши матеріали справи, суд відмовив у задоволенні позовних вимог «ПриватБанку» до клієнтки Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги про стягнення заборгованості.