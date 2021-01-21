П’яний за кермом та конфлікт з поліцією: Кабмін збирається звільнити заступника віцепрем’єра Уруського Немілостівого

Опубликовано

Шмигаль запевнив, що в уряді немає недоторканих.

Кабінет міністрів збирається на позачергове засідання зранку 21 січня, щоб розглянути питання звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого.

Кабмін збереться на позачергове засідання, щоб звільнити заступника віцепрем’єра Уруського

Фото: comments.ua

Про це у Telegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“В четвер зранку Уряд збирається на позачергове засідання. На порядку денному одне питання — звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого”, — написав Шмигаль.

“Я вже не раз казав — в нашому Уряді немає недоторканих. Ще раз доведемо ці слова діями”, — додав голова уряду.

 

Раніше ЗМІ оприлюднили відео, на якому зафіксована бесіда міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого з представниками патрульної поліції. Правоохоронці зупинили авто чиновника, після чого встановили, що той перебуває за кермом у нетверезому стані. На законні вимоги поліцейських Немілостівий реагував агресивно та намагався піти місця події. На відео також зафіксована штовханина між чиновником та правоохоронцями. // LB.ua

Like

Метки:

Читайте также: