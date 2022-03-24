Українські шахісти відмовилися від ігор із росіянами та білорусами під будь-якими прапорами

Федерація шахів України відмовилася від ігор із росіянами та білорусами, повідомив президент організації Віктор Капустін.

Він розкритикував Міжнародну федерацію шахів та Європейський шаховий союз, які не заборонили росіянам та білорусам проводити матчі.

«Оскільки Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) повністю ігнорувала рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Європейському шаховому союзу доведеться боротися з відмовою учасників грати з громадянами Росії та Білорусі, які ховаються під прапором ФІДЕ.

Ми, українські шахісти, відмовляємось грати з російськими та білоруськими гравцями, незалежно від того, під яким прапором вони виступають. Нам неприпустимо грати з гравцями з країн-агресорів, військові яких руйнують наші міста, вбивають мирних жителів, жінок та дітей. ФІДЕ та Європейський шаховий союз, ухваливши ганебні рішення, які дозволяють представникам країн-агресорів грати під час війни, несуть відповідальність перед усім шаховим світом», — заявили в українській федерації.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав занурюватися у повну ізоляцію. Фактично не залишилося федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань. // ZN,UA