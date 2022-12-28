«Чмобіки» скаржаться на відсутність виплат, неїстівні харчі, соратників-зеків, та ночівлю з трупами

Російські мобілізовані та військові-контрактники скаржаться на відсутність обіцяних президентом РФ виплат і харчі, які неможливо їсти. Їхні родичі самі збирають посилки окупантам і відправляють їх.

36-річному Євгену Поспелову з Усть-Кута (Іркутська область) більше трьох місяців не виплачують обіцяні як мобілізованому 195 000 рублів. Йому заплатили 18 000 один раз за три місяці, що цей окупант перебуває на війні, йдеться у матеріалі “Сибір. Реалії”.

Його дружина повідомила журналістам, що змушена займати гроші і збирати чоловіку посилку з продуктами і сигаретами, бо “те, що там їм дають, їсти просто неможливо, гірше тюремної баланди”. Окупант Поспелов жалівся, що продукти у них лише зіпсовані, протерміновані.

На невиплату обіцяних грошей скаржаться і мобілізовані з Тюмені. Окупантам штурмового підрозділу “Сибір” не платять з 15 жовтня. При цьому мобілізовані казали, що їхнє командування не голодує, бо харчується окремо, а солдати – на воді і хлібі, і хліб є не завжди.

Дружина рядового Олена заявила журналістам, що її чоловік “на Краснолиманському напрямку” сидить в окопі і благає зробити хоч щось, аби його звідти витягли, бо “вони ночують серед трупів”.

“Нещодавно біля них цілу роту вбили. Вони пишуть рапорти, відмовляються воювати, ніхто не бере – їхніми “папірцями” підтираються”. Він боїться не дожити до ноовго року. У мобілізацію пішов, тому що вʼязниці боявся. Тепер би радий у вʼязницю”, – сказала його дружина.

Родичі мобілізованих з Алтая скаржаться, що їхніх чоловіків відправили воювати в одних рядах із злочинцями з вʼязниць, і що в його роті вже були “і бійки, і смерті”, а до фронту ще справа не дійшла.

Нагадаємо, Командування ЗСУ пропонує росіянам здатися в полон і повернутися живими. Україна гарантує медичну допомогу, звʼязок з рідними, дотримання Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими. Аби здатися в полон, треба звʼязатися з представниками ЗСУ за номерами: + 38 066 580 34 98, + 38 093 119 29 84. Дзвонити можна цілодобово. Також можна скористатися чатботом у Телеграм – “Хочу жить” (https://t.me/spasisebyabot). Це можуть зробити не лише військові, а й родичі.

Якщо звʼязку немає зовсім, здатися в полон можна так: вийти до позицій українських військових, гучно заявити бажання здатися, розрядити зброю, відʼєднати магазин, позначити бажання здатися матеріалом білого кольору – прапором чи повʼязкою. // LB.ua