Елітна російська бригада Північного флоту, яка захищала кордон із Норвегією, втратила майже половину свого складу в Україні

200-та окрема мотострілкова бригада Північного флоту, що брала участь у наступі на Харків, втратила близько 40% складу. Про це пише The Washington Post з посиланням на внутрішні документи підрозділу та дані західних розвідок.

Співробітники західних спецслужб називають 200-ю бригаду одним із найефективніших російських підрозділів, зазначає видання “Агентство“.

Датований травнем документ, з яким ознайомилася газета, показує, що у двох батальйонно-тактичних групах бригади залишалося 455 та 439 осіб відповідно. Коли бригада входила до України на початку війни, в обох БТГ налічувалося понад 700 осіб, загальну чисельність бригади на момент початку війни західні чиновники оцінювали у 1400-1600 осіб. Один із європейських чиновників, з яким поговорила WP, сказав, що з урахуванням цих втрат бригаду «не можна вважати бойовою силою».

Крім того, згідно з внутрішніми документами, багато найпотужніших видів зброї підрозділу, включаючи ракетні установки і танки, були або знищені, або захоплені ЗСУ. Деградацію бригади у розмові з WP описують і самі військові. «Підрозділ розвалюється. Вони навіть не тренують нас… Вони просто кажуть тобі: Тепер ти стрілець. Ось так, ось кулемет», — сказав мобілізований солдат, який потрапив до 200-ої бригади.

Серйозні втрати 200-та бригада почала зазнавати від початку війни. Як кажуть українські чиновники, військові з підрозділу, що потрапили в полон, говорили, що дізналися про настання о 3 ранку 24 лютого, а до цього думали, що їх привезли під Білгород на навчання. У перший день війни український кордон перетнули близько 100 машин бригади, що рухалися у напрямку Харкова. До вечора кілька підрозділів 200-ї бригади потрапили в засідку або були атаковані, десятки солдатів було вбито або поранено, було втрачено танки та установки «Град», кажуть українські та західні чиновники.

«Напрямок, який їм було призначено, виявився добре захищеним дуже мотивованими українцями», — пояснює провал високопоставленого співробітника європейської розвідки.

У наступні тижні бригада зайняла оборонні позиції на північ від Харкова та відбивалася від подальших атак. Тоді було тяжко поранено командира бригади полковника Дениса Курила внаслідок удару, який, за словами західних чиновників, знищив його машину. Згідно з документами, це сталося 22 квітня і згодом вимагало госпіталізації офіцера. Медичні записи показують, що він мав черепно-мозкову травму, яка викликала у Курило «нудоту, блювоту, втрату пам’яті та короткострокову дезорієнтацію». Госпіталізовано його було лише у липні до госпіталю Бурденка у Москві. Дружина офіцера сказала журналістам, що після виписки Курило перевели до іншого підрозділу.

У червні 200-та бригада повернулася до України після переформування під Білгородом. Підрозділ поповнили військові, у багатьох з яких не було досвіду боїв на землі, у тому числі моряки Північного флоту та фахівці з матеріально-технічного забезпечення.

Після початкового успішного наступу протягом деякого часу 200-та бригада обмінювалася ударами зі 127-ю бригадою ЗСУ, розповідає її командир Тарас Шевченко. Якоїсь миті українські військові перестали відповідати на російські удари, щоб удати, що в них закінчилися боєприпаси. Незабаром 200-а бригада послабила оборону, військові почали ходити без бронежилетів та шоломів та більше відпочивати. Після цього ЗСУ успішно атакували позиції російського підрозділу. За словами Шевченка, загинули близько 100 російських солдатів.

Відносно чотирьох військових 200-ї бригади — старшого лейтенанта, двох сержантів та рядового, пише WP із посиланням на внутрішні документи підрозділу. Двоє підозрювалися у «незаконному продажу вибухових речовин», двоє інших — у «несанкціонованому залишенні військової частини». У результаті, як пише газета, звинувачення проти військових висунуто не було.

До війни 200-а бригада була розміщена в Мурманській області, приблизно за 15 км від норвезького кордону. «У Мурманській області наші кордони тепер голі. Тепер вони всі порожні. Там нікого не залишилося», — сказав один із поранених військових бригади у розмові з WP.