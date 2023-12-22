На Київщині внаслідок падіння уламків російських дронів пошкоджені три приватні будинки

У Київській області 22 грудня внаслідок російської масованої атаки безпілотниками пошкоджені три приватні будинки.

Як передає Укрінформ, про це начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомляє у Фейсбуці.

За його словами, ворог завдав масованої атаки по області. Повітряна тривога тривала майже 2,5 години. Ворог атакував Київщину БПЛА.

“Ніч, що минула, знову була неспокійною. Ворог завдав масованої атаки по області. Повітряна тривога тривала майже 2,5 години. Ворог атакував Київщину БпЛА. Активно працювали сили ППО по ворожих цілях. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури немає”, – ідеться у повідомленні.

Як зазначив Кравченко, в одному з районів області, внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки. В одному з недобудованих будинків сталася пожежа, яку оперативно ліквідували.

За попередньою інформацією, постраждалі відсутні.

“Людям, чиє майно пошкоджено, разом з місцевою владою буде надана вся необхідна допомога”, – запевнив начальник ОВА.

Оперативні служби продовжують фіксувати наслідки нічної атаки.

Як повідомляв Укрінформ, уночі 20 грудня усі російські ударні дрони протиповітряна оборона вразила ще на підльоті до Києва.