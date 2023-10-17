Тепер ця процедура буде займати два тижні замість шести місяців. Техніку вартістю до 1,5 мільйонів гривень (зокрема, дрони) зможуть списувати командири рот, батальйонів чи бригад.

Міноборони дозволило списувати втрачене у бою військове майно за спрощеною процедурою. Відповідний наказ підписав Рустем Умєров.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Втрачене в ході бойових дій військове майно можна списувати за спрощеною процедурою. Міністерство оборони України усунуло зайві бюрократичні процедури. Тепер не потрібно проводити окреме розслідування по кожній одиниці та отримувати погодження від вищого керівництва”, – йдеться в повідомленні.

Наприклад, раніше на списання дрона йшло від одного місяця до півроку. Для цього потрібно було зібрати до 40 документів. Ухвалені зміни скоротять процедуру до 2-3 тижнів. Техніку вартістю до 1,5 мільйонів гривень зможуть списувати командири рот, батальйонів чи бригад.

Відповідно до наказу командири можуть:

списувати засоби ураження, витрачені у ході бойових дій, або на практичних стрільбах на підставі акта про списання, затвердженого командиром окремої роти, батальйону, бригади;

списувати втрачені внаслідок бойових дій БПЛА вартістю до 1,5 млн грн без отримання погоджень від командування повітряних сил, сил логісти та Міноборони;

розділяти, розбирати зразки військової техніки, пошкоджені при виконанні бойових завдань, або складові частин, які не використовуються, для відновлення, модернізації чи виготовлення іншої техніки;

без проведення розслідування списувати за спрощеною процедурою дрони-камікадзе та інші безпілотники, перероблені для виконання завдань з ураження цілей.

Раніше для розслідування по списанню БПЛА необхідно було зібрати 16-18 документів. Відтепер – для списання достатньо лише два: акт про проведення пуску у ході бойових дій та акт якісного технічного стану.

Зазначається, що завдяки спрощенню процедури та скороченню строків списання, командири оперативніше отримуватимуть інформацію про потребу у військовій техніці.

Зміни до процедури списання було розроблено разом з Міністерством цифрової трансформації.

Відомство нагадало, що раніше уряд ухвалив постанову «Про внесення змін до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах». Наказ став наступним кроком для прискорення розвитку БПЛА і зменшення бюрократії.