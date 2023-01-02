На Львівщині затримано російського агента, який збирав розвіддані для окупантів (відео)
Контррозвідники Служби безпеки затримали ще одного ворожого поплічника у ході багатоетапної спецоперації на заході України.
Ним виявився мешканець Донеччини, який після початку повномасштабного вторгнення передавав інформацію представнику терористичної організації.
З початку війни він збирав розвіддані про місця знаходження та переміщення підрозділів Сил оборони України на Лиманському напрямку. А згодом зрадник перебрався на Львівщину, де продовжив розвідувально-підривну діяльності.
Під виглядом внутрішньо переміщеної особи він оселився поблизу одного з енергетичних об’єктів. Чоловік продовжив збір інформації для ворожої спецслужби.
Втім, співробітники СБУ викрили поплічника ворога на спробах прихованого збору і передачі відомостей через «зв’язкового» у лавах терористичних угруповань «днр».
Під час оперативних заходів у зловмисника виявлено мобільний телефон із листуванням з ворогом.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за вчинений злочин.
Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Спецоперацію з викриття і затримання зловмисника проводили співробітники СБУ Львівської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.Tweet