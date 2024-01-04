На Миколаївщині судитимуть двох російських окупантів, які катували місцевих жителів

Миколаївською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох військовослужбовців зс рф за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб ( ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідством встановлено, що під час тимчасової окупації населених пунктів Шевченківської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області військовослужбовці 1-ї мотострілкової роти окремої гвардійської Горлівської Червонопрапорної, ордена Суворова бригади берегової оборони зс рф знущалися та катували місцевих мешканців. Окупанти викрадали патріотично налаштованих чоловіків, вивозили їх за межі населеного пункту, де на відкритій місцевості били людей та інсценували розстріл.

Вони намагалися отримати від потерпілих інформацію щодо їхньої причетності до підтримки ЗСУ та дій, якими мешканці селища намагалися послабити окупаційні дії рф.

Встановлено 7 цивільних осіб, які постраждали від жорстокого поводження та знущання окупантів.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалось слідчі СУ ГУНП в Миколаївській області, оперативний супровід – СБУ в області.

Офіс Генпрокурора