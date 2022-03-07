На Сумщині затримано ще 14 російських військовослужбовців (фото)
Сьогодні, під час руху колони військової техніки країни агресора у напрямку обласного центру, військовослужбовцям ЗСУ вдалось взяти 14 нападників у полон.
За участю правоохоронців окупантів було доставлено до управління поліції, де вже проводяться першочергові слідчі дії.
Поліцейські затримали військовослужбовців Російської Федерації у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі тривають допити.
Поліцейські вже встановили осіб нападників. Серед них військовий медик, оператори-навідники БМП, водії військової техніки та спеціалізованих машин, а також командувач їх групи.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України «Посягання на територіальну цілісність та недоторканність України»Tweet