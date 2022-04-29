Одна людина загинула, 10 постраждали внаслідок ракетного обстрілу окупантами житлового будинку в Києві
Міська влада закликає жителів столиці бути обережними й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Одна людина загинула і ще 10 осіб постраждало внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку в Шевченківському районі Києва. Четверо потерпілих госпіталізовані.
Про це повідомили в Київській міськдержадміністрації. Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що тіло загиблої людини було знайдено під завалами вранці 29 квітня.
«Міська влада закликає киян бути обережними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги!» – йдеться в повідомленні КМДА.
Зранку рятувальники розпочали прибирання біля пошкодженого будинку.
Тим часом в міськдержадміністрації Києва розповіли, як працюватиме метро.
«Поїзди метро на час повітряної тривоги призупиняють рух наземною ділянкою на «червоній» лінії, а на «зеленій» – не курсують через Південний міст. Підземні станції метро продовжують цілодобово працювати як укриття», — уточнили в КМДА.
Нагадаємо, випущені 28 квітня по Києву ворожі ракети влучили у 22-поверхівку.
У зверненні Президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ випустила по столиці 5 ракет. // LB.ua
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