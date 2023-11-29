Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 29 листопада 2023 року

Розпочалася шістсот сорок четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Російські окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовують тактику терору, завдають ракетних та авіаційних ударів, здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Минулої доби окупанти атакували Україну, застосувавши 21 ударний БпЛА типу “Shahed-136/131”. Всі ворожі дрони знищено. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Іванівка, Степова-Новоселівка Харківської області; Спірне, Часів Яр, Торецьк Донецької області; Зміївка, Берислав, Козацьке Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбили 5 атаки противника.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 4 атаки окупантів поблизу Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Тут українські захисники відбили 16 атак. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 27 атак.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії південно-західніше Старомайорського та Водяного Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де наші захисники відбили 9 атак противника.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

У районі тимчасово окупованих Кринок, що у Херсонській області, один із підрозділів 810 окремої бригади морської піхоти російських окупаційних військ відмовився виконувати наказ йти на штурм позицій Сил оборони України.

Мотивували свою відмову російські терористи – відсутністю координації з артилерією, поганими погодними умовами, відсутністю розвідувальних даних.

Проведення штурмових дій також ускладнюють мінні загородження встановлені самим ж російськими загарбниками.

Карти цих мінних полів – засекречені, а інформація штурмовим підрозділам російських окупантів передається тільки за квадратами і без чітких координат.

Так, за протягом місяця в результаті підривів на власних мінах втрати російської 810 бригади морської піхоти склали близько 50 окупантів.

А у районі тимчасово окупованої Піщанівки, що у Херсонській області, протягом останнього тижня внаслідок артилерійських уражень та атак за допомогою дронів, 28 мотострілецький полк 70 мотострілецької дивізії 18 армії південного воєнного округу російських окупаційних військ втратили 30 загарбників.

Цей російський окупаційний підрозділ змушений постійно змінювати місце свого розташування навкруги населеного пункту.

Разом з тим, до січня 2024 року російським окупантами – їхнє командування заборонило проводити ротації, надавати відпустки та залишати місця дислокації, окрім підрозділів забезпечення. Слід зауважити, що основні склади забезпечення розміщенні в районі тимчасово окупованого Перевального, що у Криму.

Видача провізії здійснюється тільки на декілька днів. Створення запасів на складах у місцях дислокації не передбачено через високу ймовірність їх ураження Силами оборони України.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 5 засобів протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 1140 окупантів, 15 танків, 27 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 3 засоби ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 46 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

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Генеральний штаб ЗСУ