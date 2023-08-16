Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18.00 16.08.2023

Триває п’ятсот тридцять дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом доби ворог завдав 7 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, а також житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сьогодні нашою протиповітряною обороною знищено 2 крилаті ракети Х-59 та 13 ворожих БпЛА “Shahed-136/131”.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Тимоновичі, Блешня Чернігівської області; Шалигине, Попівка, Миропілля Сумської області та Одноробівка, Стогнії, Уди, Зелене, Гатище на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сеньківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Сівесрьк, Верхньокам’янське, Свято-Покровське, Виїмка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка та Курахове Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Урожайного та Благодатного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне та Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Чарівне, Гуляйпілське, Омельник, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Хрещенівка, Новодмитрівка, Миколаївка, Садове, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.

Противник посилив фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області. Так, в період з 15 по 26 серпня встановлено заборону на будь-які переміщення цивільного населення в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою. Проводяться масові обшуки житлових приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сім-картки українських операторів.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ