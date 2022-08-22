Передавав дані про переміщення військових ЗСУ та координати для обстрілів – за держзраду судитимуть жителя Сумщини

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно жителя Сумщини за фактом вчинення державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, чоловік з перших днів війни почав співпрацювати з представником спецслужби російської федерації, зокрема, передавав йому інформацію щодо переміщення військових Збройних Сил України, а також надавав координати для обстрілів населених пунктів Сумської області.

Затримали чоловіка 1 червня 2022 року, наразі він перебуває під вартою.

Досудове розслідування завершено слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура