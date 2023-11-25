Рашисти стали фарбувати “Шахеди” в чорний колір та наносити на них спецпокриття що поглинає радіолокаційний сигнал (фото)

Російські загарбники завдали масованого удару по Києву вдосконаленими дронами-камікадзе типу “Шахед”. Їх покрили карбоном і пофарбували в чорний колір

Під час наймасованішої за останній час атаки столиці України іранськими безпілотниками Shahed-136 російські загарбники застосували їхню модернізовану версію, про це розповів представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Усього зафіксовано пуски близько 75 «шахедів» із двох напрямків – Приморсько-Ахтарськ та району Курської обл. РФ. Основний напрямок удару – місто Київ.

Росіяни покрили баражуючий боєприпас карбоном, що поглинає радіолокаційний сигнал, і пофарбували їх у чорний колір. “Це ускладнить роботу протиповітряної оборони, а саме візуальну прив’язку до цілі мобільних вогневих груп”, – зазначив Ігнат.

Фото уламків збитих над Києвом перекрашених дронів зʼявились після закінчення повітряної тривоги. На них видно напис “Герань-2”, під такою назвою Shahed-136 використовують російські окупанти.

Повітряні сили ЗСУ заявили, що збили 74 із 75 запущених по Україні дронів.

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київська Сумська, Дніпропетровська Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська обл.

До відбиття повітряної атаки залучено зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби

Цього тижня іранський військові показали модифіковану версію Shahed-136 – Shahed-238 з реактивним двигуном і оновленою системою наведення. Вони були представлені в чорному кольорі. Ігнат заявив, що минулої ночі під час удару по Києву реактивні дрони не застосовувалися.