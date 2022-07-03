Російські окупанти забили до смерті фахівця Запорізької АЕС

Загарбники до смерті забили водолаза гідроцеху Запорізької АЕС Андрія Гончарука. Загарбники вибивали із працівників станції «признання».

Про це розповів мер Енергодару Дмитро Орлов, повідомляє радник глави МВС України Антон Геращенко.

Подробиці

«29 червня окупанти жорстоко побили досвідченого і професійного співробітника АЕС за те, що він відмовився брати участь в організованій рашистами провокації. Мерзотники під тортурами вибивали з працівників станції «признання» в тому, що в бетонні чаші охолоджуючих басейнів станції вони скинули якусь зброю: вибухівку або снаряди. Це стало б приводом для осушення басейнів і зупинки помп, що подають воду на системи безпеки енергоблоків, що могло б призвести до найбільшої ядерної катастрофи», — написав Геращенко в Telegram.

Як повідомив Геращенко, після відмови Андрія Гончарука пірнати у бризкальний басейн ЗАЕС, його жорстоко побили. У стані коми Андрій був доставлений до лікарні, де, не приходячи до тями, помер від отриманих численних травм.

В Енергодарі окупанти вигадали бізнес на крові

В Енергодарі окупанти викрадають і катують людей. Їх утримують у неволі, щоб вимагати викуп. Людей катують струмом, б’ють, ув’язнюють тижнями, а іноді навіть місяцями. Про це повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.

Наразі у полоні російських військових перебувають сотні мирних жителів Енергодара та прилеглих селищ. Стандартна ціна за звільнення ув’язненої під будь-яким приводом людини – 50 тисяч гривень. Ці гроші вимагають із самих бранців чи їхніх родичів.

Значна частина полонених – це кваліфіковані працівники Запорізької атомної електростанції.

«Людей катують струмом, б’ють, ув’язнюють тижнями, а іноді навіть місяцями. Вимагають признаватись у «протиправній діяльності», зокрема в участі у самообороні міста, приховуванні зброї, називати прізвища інших своїх «спільників». Рашистам насправді байдуже, яка позиція в ув’язненої людини, ким вона працює і чи взагалі брала участь у самообороні Енергодара. Це просто привід», – пояснив Орлов.

За його даними, якщо раніше у полон потрапляли лише чоловіки, то тепер окупанти затримують і жінок.

Орлов також повідомив, що за останні два тижні ситуація в окупованому Енергодарі лише погіршилася.