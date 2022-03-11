Русские вояки на Сумщине выгнали во двор семью и поселились в их доме: на фото результаты их «хозяйствования»

Солдаты армии агрессора выгнали во двор семью и поселились в их доме. Это произошло в селе Колесниково Сумской области, — сообщает представитель МВДУкраины Антон Геращенко. На снимках результаты их «хозяйствования».

«Ничего не напоминает? Нацистская концепция арийская нация господ «Herrenvolk» исключала из этой расы подавляющее большинство славян, поскольку считалось, что славяне почти утратили «нордический компонент»

Путин заявляет, что украинцев как нации не существует, что все мы утратили русский дух и они сюда пришли, как старшие братья, возвращать нас «малороссов» на путь истинный.

Мы вам не братья. Идите вы со своими скрепами там где и ваш русский корабль.» — написал Геращенко сопроводив запись фотографиями с последствием пребывания в доме «русских асвабадителей»