СБУ попереджає про фішингову розсилку нібито від її імені та закликає не скачувати шкідливі файли

Служба безпеки України фіксує фішингові розсилки електронних листів нібито від імені СБУ.

Розсилка спрямована переважно на органи державної влади. На перший погляд ці листи здаються правдоподібними, однак насправді вони не мають жодного відношення до СБУ.

Ці листи містять шкідливі файли і додатки, які при запуску завантажують на комп’ютер користувача шкідливе програмне забезпечення, щоб збирати конфіденційні дані.

У разі отримання таких електронних листів не переходьте за посиланнями та не завантажуйте файли та програми. Якщо таке сталося – перевстановіть операційну систему вашого комп’ютера та повідомте про цей інцидент СБУ за телефоном: 0 800 501 482 та на електронну пошту: [email protected].

Подібні фейкові розсилки можуть використовуватися російськими спецслужбами для шпигунства та збору інформації.

Департамент кібербезпеки СБУ застерігає: не відкривайте файли від невідомих абонентів на електронній пошті, в месенджерах чи в смс.

Служба безпеки України