СБУ викрила російського агента, який намагався влаштуватися до полку «Азов»

Служба безпеки запобігла агентурному проникненню ворога до Сил оборони України: у Києві затримано російського агента, який намагався влаштуватися до бойового спецпідрозділу полку «Азов».

За даними слідства, затриманим виявися мешканець Донеччини, який у 2015 році приєднався до угруповань терористичної організації «днр». Там він входив до складу підконтрольних рф так званих «1-го та 2-го армійських корпусів» . Зокрема проходив службу в загоні спеціального призначення «республіканської гвардії днр».

До 2018 року він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави.

Проте згодом бойовик залишив своїх ватажків і виїхав до рф. Там він був завербований російськими спецслужбами для проведення розвідувально-підривної діяльності.

Щоб виконати завдання, зловмисник був перекинутий з території рф в Україну до початку повномасштабного вторгнення.

У разі проникнення до лав ЗСУ він міг передавати своїм російським «кураторам» дані про місця дислокації та переміщення наших військ, а також кількість їх особового складу і техніки.

Втім співробітники Служби безпеки своєчасно викрили і затримали агента на спробі проходження відбору до «Азову».

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до його організації.

Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники Департаменту військової контррозвідки та Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України