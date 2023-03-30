Сі Цзіньпін заявив про підготовку Китаю до війни: союзником по «справедливості» обрали російського агресора

Китайське Міноборони вже анонсувало боротьбу за “міжнародну справедливість” разом з Росією.

Правитель Китаю Сі Цзіньпін публічно заявив про початок підготовки до війни, що повинна “сприймати всерйоз” решта світу. Дана заява прозвучала на спеціальному засіданні парламенту КНР, пише Foreign Affairs.

Сі Цзіньпін виступив з кількома окремими промовами, присвяченими підготовці до війни. В одному з виступів він заявив генералам, що вони можуть “сміливо воювати”. Про яку саме війну говорив правитель Китаю, не цілком ясно, але цілком очевидним буде припустити, що мова йде про битву за Тайвань проти США і їх союзників.

Видання зазначає, що ці заяви прозвучали на тлі різкого збільшення оборонного бюджету Китаю в поточному році – до 7,2%. Також влада країни заявляла про плани скоротити залежність від продовольчого імпорту.

Тим часом речник Міністерства оборони Китаю Тан Кефей анонсував “зміцнення стратегічних комунікацій і координації” з російською армією. Його слова наводить агентство Reuters.

За його словами, дві країни будуть разом працювати над реалізацією ініціатив в області глобальної безпеки і “спільно захищати міжнародну справедливість і законність”.

Зокрема Тан пообіцяв спільні військові навчання двох країн і спільне патрулювання морських акваторій і повітряного простору.

Загроза китайсько-американської війни через Тайвань

Після поразки в громадянській війні в Китаї в 1949 році законний і всесвітньо визнаний уряд Китайської Республіки евакуювався на острів Тайвань, тоді як комуністичні повстанці встановили повний контроль над материковим Китаєм і проголосили створення Китайської Народної Республіки.

З того часу китайські комуністи вважають владу Тайваню сепаратистами, а сам острів – невід’ємною частиною китайської території. У свою чергу влада Тайваню вважає комуністів повстанцями, які незаконно захопили владу в країні. Також тайванський уряд розглядає материковий Китай як свою законну територію.

За даними ЦРУ, в останні роки Китай активно готується до вторгнення на Тайвань і можливої війни з США, якщо Вашингтон вирішить заступитися за острівну державу. Передбачається, що війна може вибухнути в 2027 році.

Аналітики вважають, що війна між США і Китаєм обернеться величезними втратами для обох сторін, а сам Тайвань опиниться в руїнах і економічній депресії. // УНІАН