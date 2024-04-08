Внаслідок обстрілу російськими загарбниками неподалік Полтави зайнявся двоповерховий сімейний гуртожиток

У Полтавській громаді армія РФ поцілила по цивільній інфраструктурі. Нині на місці події працюють поліцейські та рятувальники. Звук, схожий на вибух, жителі громади почули близько 21:05. У цей час на Полтавщині 25 хвилин, як тривала повітряна тривога.

У місцевому закладі облаштували штаб для постраждалих, де працюють різні служби. Там їм надають різну допомогу, також воду, повідомляє із місця події кореспондентка Суспільного. Переночувати пропонують в одній із місцевих шкіл.

Як повідомив на місці події Суспільному начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, станом на 23.00 відомо про десятьох постраждалих та одну загиблу людину. Двох дітей госпіталізували, вони не у тяжкому стані. Загалом, окрім гуртожитку, зазнали пошкоджень ще три будинки навколо.

Станом на 22:30 відомо, що одна людина загинула. Попередньо, травмовані п’ятеро людей, із них троє – діти. Ще одну людину із сусіднього будинку вдалося врятувати, повідомив у Telegram-каналі начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.