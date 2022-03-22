Як отримати компенсацію за майно, зруйноване внаслідок війни

Від початку повномасштабної війни вже мільйони українців залишилися без даху над головою, автомобілів та роками нажитого майна. У зв’язку з цим президент України анонсував комплексну програму допомоги людям, які через агресію Росії втратили своє майно.

У КМДА кажуть: усі пошкодження вони фіксують, аби постраждалі потім отримали компенсацію за втрачене житло.

– Є фотофіксація, відеофіксація, фахівці оглядають ці будинки, складаються відповідні реєстри, орієнтовно розраховують відшкодування. Будемо прикладати максимум зусиль на рівні міста, і на рівні держави, для того, щоб людям, яке втратили своє майно, все компенсували, – сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Нині в уряді лише напрацьовують механізм компенсацій. Вона може бути як грошовою, так і надання житла замість зруйнованого.

Зараз юристи радять власникам знищених квартир приборкати паніку та стрес і детально фотографувати та зняти на відео руйнування, на світлинах якомога точніше відобразити геолокацію будинку.

Потім потрібно повідомити поліцію та ДСНС, вони зафіксують це у своїх базах. Опісля звернутися ще й до органів місцевого самоврядування.

– Пишете заяву про те, що вам стало відомо про руйнування чи пошкодження квартири за такою-то адресою. Потрібно надіслати цю заяву на електронну адресу, а також підкріпити право власності, – розповіла юристка Дар’я Скоблікова.

Якщо житло зруйнували на тимчасово окупованій території, попросіть зняти відео чи фото сусідів. Якщо і це неможливо, запишіть детальні свідчення очевидців, складіть акт у довільній формі, це теж потім буде доказом знищення майна.

Такий же алгоритм, якщо внаслідок обстрілів постраждало ваше авто. На страхові виплати нині розраховувати не варто. Збитки, завдані бойовими діями, страховики не покривають.

– Якщо транспортний засіб було пошкоджено безпосередньо артилерійськими снарядами, можливо, ще якимось збройними предметами, в даному випадку це є виняток щодо виплати страхового відшкодування. Безпосередньо ті квартири, в які влучили снаряди, і вони були пошкоджені, на жаль, це також виняток, – сказав Сергій Іщенко, представник страхової компанії Провідна.

Юристи радять у тривожній валізі, крім особистих документів, тримати ще й право власності на майно, техпаспорт на авто, якщо є цінна побутова техніка – чеки на неї. Нехай вони вам не знадобляться, але у разі руйнування житла стануть доказом для отримання компенсацій. // Факти ICTV